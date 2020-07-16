Егор Кончаловский показал подросшего сына за рулем автомобиля: «Папа, все... подвинься»
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Фото: Instagram Егора Кончаловского
Поклонники 54-летнего Егора Кончаловского обсуждают его красавчика-сына.
Фото, которое опубликовал в своем блоге Егор Кончаловский, растрогало подписчиков его блога. «Поехал?», — подписал снимок отец.
«Чужие дети растут быстро. Мальчишка уже», «Молодой человек», «Вот уже и сыночек за руль сел», «Папа, все... подвинься», «Какой классный пацан», «Вылитый папа», «На сестру похож», «Улыбка как у сестры», «Хитрюля», «Сыночек прям копия вас в детстве», «Красавец», — обсуждают друзья и поклонники режиссера.
Сын Тимур родился у Егора Кончаловского и юриста Марии Леоновой два года назад. Также у него есть 19-летняя дочь Мария от актрисы Любови Толкалиной.
Фото и видео: Instagram/@egorkonchalovsky
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