54-летний Егор Кончаловский похвастался мужским хобби подросшего сына
Егор Кончаловский показал, как его сын проводит время в период самоизоляции.
«В условиях изоляции Тимур добывает дары природы, рыбачит. Фотография сделана до карантина...», — написал гордый отец.
«Славный малыш на рыбалке», «Серьезное мужское увлечение», «Кормилец», «Такой сурьезный парень», «Такой красавец», «На свою мамочку похож», «Какое умиротворение, умница мальчик, здесь и сейчас», «Егор, вы супер папа! Какое счастье наблюдать за этим ангелочком», «Удачной рыбалки Тимуру», — обсуждают растроганные подписчики.
Фото и видео: Instagram
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