54-летний Егор Кончаловский похвастался мужским хобби подросшего сына

«Славный малыш на рыбалке», «Серьезное мужское увлечение», «Кормилец», «Такой сурьезный парень», «Такой красавец», «На свою мамочку похож», «Какое умиротворение, умница мальчик, здесь и сейчас», «Егор, вы супер папа! Какое счастье наблюдать за этим ангелочком», «Удачной рыбалки Тимуру», — обсуждают растроганные подписчики.