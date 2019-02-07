«Дома я нашла у себя кучу болезней, от которых точно умру»: Светлана Зейналова объяснила, почему мамам не стоит засиживаться в декрете

Звезда утренних телепередач Светлана Зейналова не стала засиживаться в декрете после рождения второй дочери. Новогодние каникулы она тоже выдержала с трудом. Молодым мамам не стоит долго засиживаться дома, считает она. В очередном посте в Instagram телеведущая объяснила, почему.
«Проводя много времени дома, я нашла у себя кучу болезней, от которых я точно умру, кучу морщин, от которых не умру, но жить уже не так хочется, а потом с удвоенной силой взялась за детей (пока я жива!), и надоела всем друзьям так, что мне кажется многие меня заблокировали. Мне срочно нужна работа, чтобы мама пришла в себя», — пожаловалась Светлана, которая свои будни пока не может назвать яркими.
«Сегодня утром Саня как обычно притворялась камнем, чтобы ее не поднимали с постели и не идти в школу, а потом села на кровати и вздохнула: "и так еще 3 месяца — и всееооо..." — "Четыре," — поправила с энтузиазмом я, — и занятия продолжатся дома.... Но да! Весна наступит, Жизнь перестанет казаться мрачной и холодной и новые эмоции заиграют в нашей крови», — поделилась она.
«Светлана, вы как будто мою зимнюю жизнь описали, слава Богу весна урааа!!!!», «Вам надо книгу писать!!! Про жизнь)))) будет бомба))) Всегда смеюсь, когда Ваши посты читаю», «Ох! Читать одно удовольствие! Да и смотреть тоже) я печалюсь, когда Вас нет с утра)))», «Добрый день! Подскажите, вернётесь ли вы в "Тариф Дневной"? Без вас это невозможно слушать...», «Чувство юмора у Вас просто бомба», «Светлана, посмотрела на Ваше фото и снова жить захотелось. Вы такая лучезарная, красивая и мудрая», — оценили пост подписчики.
Помимо работы, хорошим отдыхом телезвезда считает спорт: «Лучший отдых — смена деятельности. И в любой ситуации — качай булки. Они всегда пригодятся».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram