«Дома я нашла у себя кучу болезней, от которых точно умру»: Светлана Зейналова объяснила, почему мамам не стоит засиживаться в декрете

Звезда утренних телепередач Светлана Зейналова не стала засиживаться в декрете после рождения второй дочери. Новогодние каникулы она тоже выдержала с трудом. Молодым мамам не стоит долго засиживаться дома, считает она. В очередном посте в Instagram телеведущая объяснила, почему.

«Проводя много времени дома, я нашла у себя кучу болезней, от которых я точно умру, кучу морщин, от которых не умру, но жить уже не так хочется, а потом с удвоенной силой взялась за детей (пока я жива!), и надоела всем друзьям так, что мне кажется многие меня заблокировали. Мне срочно нужна работа, чтобы мама пришла в себя», — пожаловалась Светлана, которая свои будни пока не может назвать яркими.

«Сегодня утром Саня как обычно притворялась камнем, чтобы ее не поднимали с постели и не идти в школу, а потом села на кровати и вздохнула: "и так еще 3 месяца — и всееооо..." — "Четыре," — поправила с энтузиазмом я, — и занятия продолжатся дома.... Но да! Весна наступит, Жизнь перестанет казаться мрачной и холодной и новые эмоции заиграют в нашей крови», — поделилась она.