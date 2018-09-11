«Как будто из армии пришла»: 41-летняя Светлана Зейналова вернулась к работе спустя 3 месяца после родов

Ведущая «Доброго утра» Светлана Зейналова стала мамой во второй раз в конце мая этого года. Она очень быстро вернулась в форму и решила не засиживаться в декрете, тем более что смогла найти хорошую няню для младшей дочки Вероники.
«Для меня исторический день! Я вернулась на работу из отпуска декретного! Ощущение, как будто из армии пришла. Если бы могла махать от радости хвостом — махала бы!!» — эмоционально подписала Светлана свежие снимки с коллегой Романом Будниковым (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, у Зейналовой также есть 9-летняя «особенная» дочь Саша от первого брака с бывшим программным директором радио Maximum Алексеем Глазатовым. А младшую малышку Светлана родила в отношениях с новым избранником — бизнесменом по имени Дмитрий. Мужчина присутствовал при появлении Вероники на свет, о чем телеведущая рассказала в одном из интервью: «Не упал ли он в обморок? Нет, не упал. Я за него боялась, кричала: «Выйди!». А он: «Да не могу я в коридоре стоять, здесь самое интересное происходит». Всю ночь со мной рядом сидел. Для него это было сильным эмоциональным потрясением».
Фото и видео: Instagram