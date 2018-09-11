«Как будто из армии пришла»: 41-летняя Светлана Зейналова вернулась к работе спустя 3 месяца после родов

Ведущая «Доброго утра» Светлана Зейналова стала мамой во второй раз в конце мая этого года. Она очень быстро вернулась в форму и решила не засиживаться в декрете, тем более что смогла найти хорошую няню для младшей дочки Вероники.

«Для меня исторический день! Я вернулась на работу из отпуска декретного! Ощущение, как будто из армии пришла. Если бы могла махать от радости хвостом — махала бы!!» — эмоционально подписала Светлана свежие снимки с коллегой Романом Будниковым (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).