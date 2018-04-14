Тарасов рассекретил пол будущего ребенка Костенко необычным образом

Примерно неделю назад Дмитрий Тарасов рассказал, когда Анастасия Костенко родит ребенка, а теперь — сообщил его пол. Как и предполагали фанаты, у спортсмена и модели родится девочка.

«Доча ждем тебя очень. Папа с днем рождения, ты всегда рядом со мной, спасибо тебе», — совместил футболист два повода в одном посте.