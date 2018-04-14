Тарасов рассекретил пол будущего ребенка Костенко необычным образом

Примерно неделю назад Дмитрий Тарасов рассказал, когда Анастасия Костенко родит ребенка, а теперь — сообщил его пол. Как и предполагали фанаты, у спортсмена и модели родится девочка.
«Доча ждем тебя очень. Папа с днем рождения, ты всегда рядом со мной, спасибо тебе», — совместил футболист два повода в одном посте.
Анастасия ответила на этот пост трогательной благодарностью: «Спасибо, любимый! Поздравляю @fclokomotiv с победой!»
До этого момента поклонники пары догадывались, что у Тарасовых родится дочь (для Дмитрия — вторая, для Анастасии — первая). Будущий отец публиковал посты с «говорящим» набором смайликов, да и фотосессию пара проводила в розовы тонах, правда тогда это не вызвало особого ажиотажа.
Поздравляем молодую семью!
Фото: instagram