Дмитрий Тарасов сообщил, когда его супруга станет мамой

Напомним, подписчики скандально известной пары предположили, что на свет появится девочка — будущие родители использовали в подписях к «беременным» снимкам в Instagram смайлик-эмодзи с малышкой, а фотостудия была украшена розовыми воздушными шарами.

Стоит отметить, что у Дмитрия Тарасова есть 8-летняя дочь Ангелина от первого брака. Анастасия же станет мамой впервые.

Фото: instagram