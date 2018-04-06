Дмитрий Шепелев рассказал о неожиданных болезнях сына и показал его новое фото

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева привык путешествовать. некоторое время мальчик жил за границей. Сегодня отец рассказал, что не все их путешествия проходят гладко.

«Моему сыну скоро 5. Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове "ну, не факт". Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса - такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол», — написал в своем блоге Дмитрий.