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Дмитрий Шепелев рассказал о неожиданных болезнях сына и показал его новое фото

35-летний Дмитрий Шепелев благодарит сына за мудрость.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева привык путешествовать. некоторое время мальчик жил за границей. Сегодня отец рассказал, что не все их путешествия проходят гладко.

«Моему сыну скоро 5. Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове "ну, не факт". Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса - такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол», — написал в своем блоге Дмитрий.

«Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаете о чем я. Мы все думаем, что такое происходит только с нами. Это не так. Обидно конечно, но разве это действительно имеет значение?! Сын как-то сказал: "Не будем отменять, давай просто перенесем". Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. — Спасибо, говорю я ему. — За что? — За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно в Лего лэнде или с чашкой малинового чая от кашля», — рассказал звездный отец.

Фото: instagram

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