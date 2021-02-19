Девушка сообщила о беременности от ветра и родах через час после зачатия
Инцидент произошел в округе Чианджур на Яве. 25-летняя девушка уточнила, что «забеременела», когда лежала на полу, отдыхая после молитвы. Она ощутила дуновение ветра и воздушный поток внутри себя. Как утверждает индонезийка, ее живот начал расти через 15 минут и сильно заболел.
Девушка поспешила в больницу и родила там здорового ребенка весом 2,9 килограмма. При этом Сити рассталась с супругом около четырех месяцев назад. Она добавила, что не замечала раньше никаких признаков беременности.
У нее также не прерывались месячные. Врачи подчеркнули, что ветер тут ни при чем. По их словам, у женщины была так называемая скрытая беременность. В дело вмешалась полиция, она намерена предотвратить распространение слухов.
Ранее мы писали, что жительница Великобритании Джемма Холмс вышла из комы с потерей памяти и узнала, что беременна, а также никогда не сможет ходить. Врачи отправили 33-летнюю девушку в искусственную кому, так как она попала в серьезное ДТП. Британка из Троубриджа, графство Уилтшир, была в отношениях, когда в сентябре 2013 года ехала на работу и разбилась на мопеде в столкновении с машиной. Очнувшись, она не узнала любимого.
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Фото: pixabay.com
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