Девушка сообщила о беременности от ветра и родах через час после зачатия

У нее также не прерывались месячные. Врачи подчеркнули, что ветер тут ни при чем. По их словам, у женщины была так называемая скрытая беременность. В дело вмешалась полиция, она намерена предотвратить распространение слухов.

Ранее мы писали, что жительница Великобритании Джемма Холмс вышла из комы с потерей памяти и узнала, что беременна, а также никогда не сможет ходить. Врачи отправили 33-летнюю девушку в искусственную кому, так как она попала в серьезное ДТП. Британка из Троубриджа, графство Уилтшир, была в отношениях, когда в сентябре 2013 года ехала на работу и разбилась на мопеде в столкновении с машиной. Очнувшись, она не узнала любимого.

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