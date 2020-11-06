Девушка вышла из комы и узнала, что беременна от незнакомого мужчины
Врачи отправили 33-летнюю девушку в искусственную кому, так как она попала в серьезное ДТП. Британка из Троубриджа, графство Уилтшир, была в отношениях, когда в сентябре 2013 года ехала на работу и разбилась на мопеде в столкновении с машиной. Девушку, которая не знала о беременности, доставили в больницу «Френчай» в Бристоле. Врачи сказали ее 59-летней матери Джули Браун, что дочь вряд ли выживет. Британка получила ужасные повреждения, в том числе травму позвоночника, а когда очнулась спустя три месяца, поняла, что не помнит три последних года своей жизни, включая отца своего будущего ребенка. Девушка была шокирована известиями о своей беременности.
November 6, 2020
«Я проснулась и услышала: «Вы попали в больницу, у вас действительно серьезная авария, повреждение мозга, прокол легкого, вы сломали кости и никогда не сможете ходить», — подчеркнула она. Но больше всего девушку поразил ребенок, который остался жив, несмотря на все ее тяжелые травмы. Врачи спросили будущую мать, хочет ли она оставить малыша.
«Я подумала, шутят ли они. Конечно, я хотела его и была взволнована. Я не могла дождаться встречи с ним. Он пинался. Через шесть месяцев родила здорового сына Рубена и вместе с ним научилась заново ходить», — добавила мать. Рубену сейчас семь лет.
«Доктора сказали, что у меня почти нет шансов выжить, но я выдержала и доказала, что все ошибаются. Моя мама всегда говорит, что если думать о плохом, то это и случится. Если вы думаете о хорошем, произойдет что-то позитивное. Для меня то, где я нахожусь сегодня, просто потрясающе», — признается Джемма. Она в восторге от того, как все обернулось. «Я верю, что все происходит с нами не просто так, поэтому просто воспринимаю каждый день таким, какой он есть. Мне просто повезло, что у меня есть мой удивительный мальчик», — резюмировала она.
Фото: pixabay.com
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