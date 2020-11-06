Девушка вышла из комы и узнала, что беременна от незнакомого мужчины

«Я подумала, шутят ли они. Конечно, я хотела его и была взволнована. Я не могла дождаться встречи с ним. Он пинался. Через шесть месяцев родила здорового сына Рубена и вместе с ним научилась заново ходить», — добавила мать. Рубену сейчас семь лет.

«Доктора сказали, что у меня почти нет шансов выжить, но я выдержала и доказала, что все ошибаются. Моя мама всегда говорит, что если думать о плохом, то это и случится. Если вы думаете о хорошем, произойдет что-то позитивное. Для меня то, где я нахожусь сегодня, просто потрясающе», — признается Джемма. Она в восторге от того, как все обернулось. «Я верю, что все происходит с нами не просто так, поэтому просто воспринимаю каждый день таким, какой он есть. Мне просто повезло, что у меня есть мой удивительный мальчик», — резюмировала она.