Девушка сделала депиляцию перед родами и попала в больницу с сильнейшим ожогом

Клэр вызвала скорую. «Моя кожа вздулась и начала кровоточить, мое состояние не улучшалось, хоть я и сидела в ванной целый час», — подчеркнула она. Медики посоветовали пациентке немедленно ехать в больницу, где ей диагностировали химический ожог. Врачи установили Клэр катетер в месте волдыря, чтобы уменьшить воспаление. «Я попыталась сходить в туалет в больнице и закричала от боли, мне показалось, что меня изрезали бритвой», — вспомнила блогер. Пользователи поддержали девушку, попавшую в неприятную ситуацию. Выяснилось, что она не единственная, кто сталкивался с подобной проблемой.

Ранее мы писали, что американка Элли Опфер узнала о беременности за несколько минут до родов и могла умереть, если бы не обратилась к врачам. Все стало серьезно, когда она однажды вернулась с тренировки. Усилилась боль в животе, которую Элли связала с месячными. Мать дала дочери обезболивающее и грелку, которые не помогли. Больно было и на следующий день, вечером пропал аппетит. Спустя двое суток девушку уговорили сделать тест на беременность.