Чирлидерша не заметила беременности и едва не умерла

Однако все стало серьезно, когда она однажды вернулась с тренировки. Усилилась боль в животе, которую Элли связала с месячными. Мать дала дочери обезболивающее и грелку, которые не помогли. Больно было и на следующий день, вечером пропал аппетит. Спустя двое суток девушку уговорили сделать тест на беременность, но он показал отрицательный результат.

Врачи заподозрили у прибывшей с болями пациентки почечные камни и отправили на УЗИ. Однако специалист по УЗИ сообщил Опфер, что она беременна и у нее начинаются роды. «Мне сказали, что у меня сильнейшая преэклампсия. Что у меня такое высокое давление, что я на грани инсульта. И если бы я приехала в больницу на несколько минут позднее, то могла бы умереть», — подчеркнула американка.

Через 30 минут Элли родила здорового сына весом 3,4 килограмма. Как уточнила девушка, это первый мальчик, родившийся в ее семье за 43 года.