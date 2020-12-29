Чирлидерша не заметила беременности и едва не умерла
Фото: Facebook/Ally Opfer
Девушка из города Кливленд, штат Огайо, признается: ничего не указывало на беременность. 22-летняя американка добавила, что месячные были нерегулярны, но ее это не смутило: у нее всегда был нарушен цикл. «Я совершенно не прибавила в весе, не уставала, не чувствовала каких-то странных движений. Живот был плоский», — объяснила она. Девушка, ничего не подозревавшая о ребенке, продолжала ходить на чирлидерские тренировки: крутила колесо и делала обратное сальто.
Однако все стало серьезно, когда она однажды вернулась с тренировки. Усилилась боль в животе, которую Элли связала с месячными. Мать дала дочери обезболивающее и грелку, которые не помогли. Больно было и на следующий день, вечером пропал аппетит. Спустя двое суток девушку уговорили сделать тест на беременность, но он показал отрицательный результат.
Врачи заподозрили у прибывшей с болями пациентки почечные камни и отправили на УЗИ. Однако специалист по УЗИ сообщил Опфер, что она беременна и у нее начинаются роды. «Мне сказали, что у меня сильнейшая преэклампсия. Что у меня такое высокое давление, что я на грани инсульта. И если бы я приехала в больницу на несколько минут позднее, то могла бы умереть», — подчеркнула американка.
Через 30 минут Элли родила здорового сына весом 3,4 килограмма. Как уточнила девушка, это первый мальчик, родившийся в ее семье за 43 года.
Фото: Facebook/Ally Opfer
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