Девушка не заметила беременности и приняла ребенка за камень в почках

При этом девушка не знала, что беременна, пока не обратилась в больницу с жалобой на боль в животе. Она думала, что причиной боли были камни в почках. УЗИ показало, что Перкинс находится на 38-й неделе беременности. Пациентку отправили в операционную для экстренного кесарева сечения. Ребенка реанимировали около 25 минут. Затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас состояние младенца стабильное.

Ранее подросток из Кальна, Уилтшир, Эми Стивенс родила ребенка, сидя на унитазе в туалете, после того, как врачи сказали ей о беременности. 17 летняя девушка посреди ночи сидела на унитазе и почувствовала «внезапное облегчение». Она посмотрела вниз и увидела детские ноги, торчащие из унитаза.