Девушка не заметила беременности и приняла ребенка за камень в почках
Как уточнила 25-летняя девушка, врачи говорили, что ей с мужем не удастся стать родителями из-за проблем со здоровьем. Кейтлин добавила, что пара никогда не переставала пытаться завести ребенка. «Мы пытались полтора или два года, но все тесты были отрицательными, и ничего не помогало», - объяснила американка.
При этом девушка не знала, что беременна, пока не обратилась в больницу с жалобой на боль в животе. Она думала, что причиной боли были камни в почках. УЗИ показало, что Перкинс находится на 38-й неделе беременности. Пациентку отправили в операционную для экстренного кесарева сечения. Ребенка реанимировали около 25 минут. Затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас состояние младенца стабильное.
Ранее подросток из Кальна, Уилтшир, Эми Стивенс родила ребенка, сидя на унитазе в туалете, после того, как врачи сказали ей о беременности. 17 летняя девушка посреди ночи сидела на унитазе и почувствовала «внезапное облегчение». Она посмотрела вниз и увидела детские ноги, торчащие из унитаза.
Фото: pixabay.com
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