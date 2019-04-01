«Девочка и зверь»: Светлана Зейналова рассказала о бесстрашии годовалой дочери

Чуть меньше года назад телеведущая Светлана Зейналова стала мамой во второй раз. С тех пор подписчики ее блога с удовольствием наблюдают, как растет ее дочь.

«Картина кисти неизвестного художника начала 21 века: Девочка и зверь. (Айфон. Цифра. Электрический свет). Описание произведения: маленькой девочке досталась сушечка! Но огромный зверь подкрался и все отнял. Но девочка не плакала —это же девочка из 21 века. На дворе феминизм и капитализм. Она не только отобрала остатки сушечки, но потом попробовала доесть Собачий корм и Собачий хвост. Помешала злая женщина, которая зовет себя неполиткорректным словом "мать". Занавес. Пора спать», — поделилась звездная мама.