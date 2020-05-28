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«Да, я хочу оставить свою мать без внуков»: эпатажный сын Елены Яковлевой не желает иметь детей

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Денис Шальных

Фото: Социальные сети

27-летний Денис Шальных сделал громкое заявление.

Немногим больше двух месяцев назад стало известно, что эпатажный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных расстался с любовью всей своей жизни Анастасией Рот. Возможно, именно это событие повлияло на решение молодого мужчины стать чайлд-фри, в чем он признался на съемках программы «Секрет на миллион» на НТВ.

«Да, я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей», — признался он.

Денис Шальных с мамой

Фото: Eastnews

Ранее сын Елены Яковлевой успел побывать в браке со студенткой Викторией Мельниковой, но эти отношения тоже не сложились.

Сейчас Денис работает в столичном барбершопе и сводит многочисленные татуировки с лица.

Фото и видео: Instagram, Eastnews, YouTube

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