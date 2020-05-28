«Да, я хочу оставить свою мать без внуков»: эпатажный сын Елены Яковлевой не желает иметь детей

Немногим больше двух месяцев назад стало известно, что эпатажный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных расстался с любовью всей своей жизни Анастасией Рот. Возможно, именно это событие повлияло на решение молодого мужчины стать чайлд-фри, в чем он признался на съемках программы «Секрет на миллион» на НТВ.

«Да, я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей», — признался он.