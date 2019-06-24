«Чудо кудрявое ворвалось в нашу жизнь»: Алена Хмельницкая поздравила дочь с днем рождения

«Какие вы красивые и замечательные девочки!»,

«С Днем рождения вашу доченьку!!! У меня тоже есть такая Ксюшон) кажется они все одинаковые))»,

«С Днем Рождения, кучерявое чудо. пусть у тебя всегда будет поддержка в виде родных и близких! Алена, у вас чудесная дочка»,

«Поздравляю!!!!! Вы так похожи на этом фото. Пусть все мечты сбудутся», - поздравили подписчики актрисы.

У Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна две дочери – Александра, которой скоро исполнится 25 лет, и Ксюша. В браке супруги прожили 21 год. Сейчас Кеосаян состоит в фактическом браке с Маргаритой Симоньян. У них растут сын и дочь, а вскоре родится еще одна девочка.