«Чудо кудрявое ворвалось в нашу жизнь»: Алена Хмельницкая поздравила дочь с днем рождения

Младшей дочери актрисы Алены Хмельницкой и режиссера Тиграна Кеосаяна исполнилось 9 лет. В Instagram мама нежно поздравила малышку с праздником.
«Сегодня 9 лет , как это чудо кудрявое ворвалось в нашу жизнь ! Мы стали громче смеяться , громче ругаться , реакция стала стремительной ,нервным клеткам приходится восстанавливаться , иначе их вовсе не останется, мы поняли , что ничего не понимаем в жизни , потому что - «Здравствуйте , я Ксюша и мне 500 лет » Спасибо Господу за то , что ты есть у нас , планета « Ксюшон»! Мы любим тебя безмерно! Пусть будут рядом друзья и пусть тебе будет всегда интересно !!!! С Днём Рождения моей Ксюни !!!!!», - написала Алена Хмельницкая (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Какие вы красивые и замечательные девочки!»,
«С Днем рождения вашу доченьку!!! У меня тоже есть такая Ксюшон) кажется они все одинаковые))»,
«С Днем Рождения, кучерявое чудо. пусть у тебя всегда будет поддержка в виде родных и близких! Алена, у вас чудесная дочка»,
«Поздравляю!!!!! Вы так похожи на этом фото. Пусть все мечты сбудутся», - поздравили подписчики актрисы.
У Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна две дочери – Александра, которой скоро исполнится 25 лет, и Ксюша. В браке супруги прожили 21 год. Сейчас Кеосаян состоит в фактическом браке с Маргаритой Симоньян. У них растут сын и дочь, а вскоре родится еще одна девочка.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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