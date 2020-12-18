Четырехлетний ребенок таинственно умер в детском саду
Инцидент произошел 17 декабря. Около 14.00 малышу стало плохо. На это обратила внимание воспитательница. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали скорую, а также сообщили о случившемся родителям. По пути в больницу ребенок скончался.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Допрошены родители мальчика, руководство и персонал детского сада. Полиция ведет расследование.
Ранее мальчик умер в детском саду, подавившись бутербродом. Когда Стар Джоунз из американского штата Аризона отводила своего сына в детский сад, она и представить не могла, что это последний раз, когда она видит мальчика живым. Симхиру Пенну было всего полтора года, когда он умер на глазах у воспитателей, подавившись бутербродом с индейкой.
Матери поступил звонок, в котором директор сада, представившаяся Тиффани, сообщила Стар, что ее сын подавился сэндвичем. Врачам скорой помощи, приехавшим на место несчастного случая, пришлось срочно госпитализировать Симхира, который уже не дышал.
Фото: pexels.com
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