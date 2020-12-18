passion.ru

Четырехлетний ребенок таинственно умер в детском саду

Четырехлетний мальчик скончался в детском саду села Казаново Шилкинского района Забайкальского края, об этом говорится на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 17 декабря. Около 14.00 малышу стало плохо. На это обратила внимание воспитательница. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали скорую, а также сообщили о случившемся родителям. По пути в больницу ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Допрошены родители мальчика, руководство и персонал детского сада. Полиция ведет расследование.

Ранее мальчик умер в детском саду, подавившись бутербродом. Когда Стар Джоунз из американского штата Аризона отводила своего сына в детский сад, она и представить не могла, что это последний раз, когда она видит мальчика живым. Симхиру Пенну было всего полтора года, когда он умер на глазах у воспитателей, подавившись бутербродом с индейкой.

Матери поступил звонок, в котором директор сада, представившаяся Тиффани, сообщила Стар, что ее сын подавился сэндвичем. Врачам скорой помощи, приехавшим на место несчастного случая, пришлось срочно госпитализировать Симхира, который уже не дышал.

Фото: pexels.com

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!