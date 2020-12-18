Четырехлетний ребенок таинственно умер в детском саду

Инцидент произошел 17 декабря. Около 14.00 малышу стало плохо. На это обратила внимание воспитательница. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали скорую, а также сообщили о случившемся родителям. По пути в больницу ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Допрошены родители мальчика, руководство и персонал детского сада. Полиция ведет расследование.