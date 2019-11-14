19-месячный мальчик умер в детском саду, подавившись бутербродом

В тот страшный день ничто не предвещало беды. Стар как обычно отвела своего сына Симхира в домашний детский сад, который мальчик посещал уже несколько месяцев.

Однако ближе к обеду женщине поступил звонок, в котором директор сада, представившаяся Тиффани, сообщила Стар, что ее сын подавился сэндвичем. В тот момент Стар не осознавала всей опасности ситуации, так как Тиффани заверила ее, что с ребенком все в порядке, и воспитатели просто пытаются вытащить куски хлеба с индейкой изо рта мальчика. Также Тиффани сообщила, что на всякий случай вызвала скорую помощь, которая должна была прибыть с минуты на минуты. Позже выяснилось, что ситуация изначально была куда более серьезной, чем ее описывала директор детского сада в разговоре с мамой мальчика.

Врачам скорой помощи, приехавшим на место несчастного случая, пришлось срочно госпитализировать Симхира, который, по всей видимости, уже не дышал. К сожалению, из-за длительного кислородного голодания мозга, вызванного обструкцией дыхательных путей кусками хлеба, мальчика спасти не удалось.

Расследование дела Симхира было поручено сотрудникам отдела убийств одного из полицейских участков города Меса. Мама мальчика поделилась со следствием, что о домашнем детском саде, который Симхир посещал на протяжение нескольких месяцев до несчастного случая, она узнала из социальных сетей. У сада была отличная репутация и, согласно рекламному объявлению, все воспитатели имели сертификаты о прохождении обязательного тренинга по оказанию первой медицинской помощи. Однако во время допроса директор детского сада призналась, что срок действия ее аттестации истек еще несколько лет назад.

Стар Джоунз решила поделиться своей историей с общественностью и призвать родителей к повышенной бдительности, когда дело касается их детей и выбора для них дошкольного учреждения.

Тем временем, никаких официальных объявлений ни директору, ни воспитателям детского сада, в котором скончался Симхир, не предъявлено.