Бывшая жена звезды «Кадетства» Кирилла Емельянова заставила его платить алименты через суд

У звезды сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова подрастают два сына. Актер уверял, что исправно помогает им и жаловался на бывшую жену Екатерину Директоренко, которая препятствует его общению с наследниками. Но никаких денег она, как выяснилось, не получала, и ей пришлось подать на алименты.

Суд встал на сторону матери, пишет Mash. Теперь отец будет ежемесячно перечислять по 17 тысяч рублей на каждого ребенка — 9-летнего Степана и 6-летнего Василия.