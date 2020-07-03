Бывшая жена звезды «Кадетства» Кирилла Емельянова заставила его платить алименты через суд
Фото: Eastnews
У звезды сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова подрастают два сына. Актер уверял, что исправно помогает им и жаловался на бывшую жену Екатерину Директоренко, которая препятствует его общению с наследниками. Но никаких денег она, как выяснилось, не получала, и ей пришлось подать на алименты.
Суд встал на сторону матери, пишет Mash. Теперь отец будет ежемесячно перечислять по 17 тысяч рублей на каждого ребенка — 9-летнего Степана и 6-летнего Василия.
Фото: Eastnews
Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко были женаты 8 лет. Они сыграли свадьбу, когда актеру не было и 20 лет. Супруга была старше него на 7 лет.
Фото: Eastnews, Instagram/@ekaterinadirektorenko/@otec_kirill
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