Бывшая жена звезды сериала «Кадетство» через суд требует алименты на сыновей

35-летняя актриса Екатерина Директоренко подала в суд на звезду сериала «Кадетство» и своего бывшего мужа — 28-летнего Кирилла Емельянова. Екатерина хочет добиться от экс-супруга алименты на двоих сыновей: 9-летнего Степана и 6-летнего Василия.

Ранее в интервью Кирилл Емельянов рассказывал, что после развода помогает детям, но жена не дает ему видеться с сыновьями. Екатерина это отрицает, заявляя, что это неправда и никаких денег на детей она от «кадета» не получала, сообщает Mash.

Напомним, на Екатерине Кирилл женился, когда ему не было и 20 лет. Супруга была старше него на 7 лет.