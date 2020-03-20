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Бывшая жена звезды сериала «Кадетство» через суд требует алименты на сыновей

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Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко

Фото: Starface

Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко были женаты 8 лет и воспитывали двоих мальчиков. Актриса говорит, что после развода с «кадетом» денег от него не видела.

35-летняя актриса Екатерина Директоренко подала в суд на звезду сериала «Кадетство» и своего бывшего мужа — 28-летнего Кирилла Емельянова. Екатерина хочет добиться от экс-супруга алименты на двоих сыновей: 9-летнего Степана и 6-летнего Василия.

Ранее в интервью Кирилл Емельянов рассказывал, что после развода помогает детям, но жена не дает ему видеться с сыновьями. Екатерина это отрицает, заявляя, что это неправда и никаких денег на детей она от «кадета» не получала, сообщает Mash.

Напомним, на Екатерине Кирилл женился, когда ему не было и 20 лет. Супруга была старше него на 7 лет.

Кирилла Емельянова арестовали за нападение на врача скорой помощи. Медики приехали к артисту, когда тот почувствовал себя плохо после выпитого алкоголя. К моменту прибытия помощи Емельянов был без сознания. Как только артист пришел в себя, напал на врачей.

Медики получили травмы и обратились с заявлением в полицию. Актера задержали. Как сообщает Mash, в момент нападения на врачей с Емельяновым находилась модель Екатерина Бобкова, проходившая свидетелем по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Фото и видео: Instagram, Starface

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