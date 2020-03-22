Пышное платье и задорная улыбка: Максим Галкин показал домашнюю Аллу Пугачеву во время карантина
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Максима Галкина
Вынужденный карантин вносит свои коррективы в жизнь россиян. Многие звезды перевели свою активность в онлайн-режим. Так, Нюша устроила для поклонников онлайн-концерт, а Максим Галкин и Настя Ивлеева организовали совместный эфир в Instagram. Телеведущий и блогер давно находятся в дружеских отношениях, поэтому онлайн-посиделка прошла довольно непринужденно. В какой-то момент к Максиму прибежали дети, которые досмотрели фильм и собирались ложиться спать. Вместе с малышами подошла и их мама, Алла Пугачева. Настя отметила, что певица во время карантина прекрасно выглядит — пышное платье, небрежная укладка и задорная улыбка: «Карантин вам на пользу!».
Шестилетняя Лиза вспомнила «тетю» с экрана папиного телефона: «Вы же фильм здесь снимали».
Стоит отметить, что Максим Галкин признался, что уже десять дней сидит дома, на что Настя ему ответила, что ее самоизоляция длится пока четыре дня.
А чем во время самоизоляции занимаетесь вы?
Больше о дружной семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!