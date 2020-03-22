Пышное платье и задорная улыбка: Максим Галкин показал домашнюю Аллу Пугачеву во время карантина

Шестилетняя Лиза вспомнила «тетю» с экрана папиного телефона: «Вы же фильм здесь снимали».

Стоит отметить, что Максим Галкин признался, что уже десять дней сидит дома, на что Настя ему ответила, что ее самоизоляция длится пока четыре дня.

А чем во время самоизоляции занимаетесь вы?