Мария Кожевникова стала многодетной мамой в июле, подарив своему мужу Евгению Васильеву третьего сына.

Актриса успевает не только сниматься в кино и посещать светские мероприятия, но и заботиться о своих малышах. Так, сегодня Мария опубликовала в своем блоге очень трогательное видео с подросшими сыновьями — трехлетним Иваном и двухлетним Максимом, показав, как они прощаются, когда мама уходит на работу.

«Любовь, которая называется счастье», — подписала она.