«Сладкие поцелуи»: Мария Кожевникова поделилась милым видео с подросшими сыновьями
Мария Кожевникова с сыновьями
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Мария Кожевникова стала многодетной мамой в июле, подарив своему мужу Евгению Васильеву третьего сына.
Актриса успевает не только сниматься в кино и посещать светские мероприятия, но и заботиться о своих малышах. Так, сегодня Мария опубликовала в своем блоге очень трогательное видео с подросшими сыновьями — трехлетним Иваном и двухлетним Максимом, показав, как они прощаются, когда мама уходит на работу.
«Любовь, которая называется счастье», — подписала она.
«Супер детки», «Как мило! Маша,с тремя будущими защитниками, ты в полной безопасности!», «Заиньки, так мамочку любят», «Доза милоты зашкаливает!» — прокомментировали восхищенные подписчики.