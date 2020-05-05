Божена Рынска рассказала о характере двухмесячной дочери и показала новые фото с ней: «Мое главное чудо»

«Какие красивые большие глаза у ребёнка», «Поймала себя на мысли, что очень жду новых фотографий Женечки😊Дай бог, чтоб она была здоровенькой и самой счастливой, и чтоб вы всегда были рядом с ней», «Чудесная барышня! Поздравляем!», «Позитивная какая малышка, пусть и дальше радует вас», «Маленькая принцесса», «Очень похожа на Вашего мужа 😊 как же, наверное, Вам тепло на душе видеть в малышке родные черты любимого человека», «С днём рождения и красавицу Женечку, и самую умную маму, и заботливую бабушку) платье и капор как «на бал»)» — пишут фолловеры.

Напомним, в недавнем откровенном интервью Божена Рынска впервые рассказала о непростом пути к женскому счастью. В течение нескольких лет Божена и ее супруг пытались стать родителями — гормональная терапия, проведенная в разных клиниках, не давала результатов: «Мы были близки к успеху. Но через четыре года ежемесячной гормонотерапии я перестала на нее отзываться. И пришлось забирать яйцеклетку в естественном цикле. А это каждый месяц общий наркоз, гормональные уколы, которые удерживают яйцеклетку, сам забор. Хорошо, что у нас уже были накоплены эмбрионы». Позднее Игорь Малашенко настоял на том, что ребенка должна выносить суррогатная мама, но, как вспоминает Божена, только седьмая попытка оказалась удачной: «Это была отдельная глава нашей борьбы за ребенка: все наши эмбрионы суррогатная мама сбрасывала. Мы меняли сурмам, но это не помогало. У нас было шесть выкидышей у сурмам. Я переживала каждую смерть. Ложилась лицом в подушку и молчала, есть не могла. Шесть эмбрионов подсаживали — и беременность не наступала. Только с седьмым получилось. Специальные люди забрали эмбрионы и отвезли их на Север, где крепкие бабы». Рынска уверена, что Женя родилась копией отца, который погиб за год до появления малышки на свет.