В феврале она появится на свет: Божена Рынска хочет получить маткапитал на дочь от умершего год назад мужа

«По новым правилам я должна получить маткапитал. А я уже почти все ребенку купила сама. И кокон, и переноску, и кроватку, и шмотки. Я должна тратить маткапитал строго на ребенка отчитываться по чекам - то есть, питание и памперсы. Или могу на отдых ребенка в той же Юрмале на солнышке на месяц? Как вообще получают маткапитал, как им распоряжаются?», — цитирует скандально известную журналистку «КП».

Воспитывать малышку будущая мама планирует в строгости: «Очень хочу, чтобы мой ребенок лет с трех хотя бы понимал не только хочу и можно, но и нет, и нельзя, и надо. Задолбалась я слышать и видеть распущенных детей, откровенно говоря. Запретов не должно быть много, но они должны быть, и правила тоже должны быть. Дома надо носить тапки. Бегать нельзя. Если мама по делу говорит по телефону, то пять минут надо помолчать. Через пять минут можно плакать, если так уж хочется. Но эти пять минут - нет. Столько распущенных детей вижу и слышу, не нравится мне это совсем».