Бездомная собака спасла брошенного новорожденного ребенка

Животное привело его к пустырю возле городской свалки. На траве лежал ребенок, завернутый в полотенце. Филиппинец подобрал ребенка, он отвез его в ближайшую клинику. Кроме того, о находке сообщили в полицию, которая сейчас устанавливает местонахождение матери малыша. Ребенок находится под опекой социальных работников.

Ранее в Великобритании домашний кот помог предотвратить ограбление. 42-летний Марк Лоусон решил ограбить дом в Ноттингеме, но что-то пошло не так. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник крадется на согнутых ногах к входной двери. Марка заметил пушистый кот, который сел у стеклянной двери. Рыжий хозяин дома не отводил глаз от незнакомца.

Пока грабитель придумывал план, как обойти усатую охрану, владелец недвижимости включил сигнализацию. Лоусон не успел спастись от полиции. Правоохранители скрутили его прямо на глазах у пушистого виновника провала.