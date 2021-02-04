Беременным россиянкам могут назначить новую ежемесячную выплату

Как уточнил политик, представительницам прекрасного пола, ждущим и родившим ребенка, дадут сертификат, дающий право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Соавторами законопроекта выступили депутаты Петр Толстой и Инга Юмашева.

Как пишет News.ru, по мнению Земцова, эта мера позволит россиянкам пережить сложный период беременности, а также удержит их от аборта. По мнению депутата, количество младенцев в стране увеличится. «Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта», — уточнил он. На рассмотрение парламента документ внесут весной 2021 года.