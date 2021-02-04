Беременным россиянкам могут назначить новую ежемесячную выплату
Как уточнил политик, представительницам прекрасного пола, ждущим и родившим ребенка, дадут сертификат, дающий право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Соавторами законопроекта выступили депутаты Петр Толстой и Инга Юмашева.
Как пишет News.ru, по мнению Земцова, эта мера позволит россиянкам пережить сложный период беременности, а также удержит их от аборта. По мнению депутата, количество младенцев в стране увеличится. «Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта», — уточнил он. На рассмотрение парламента документ внесут весной 2021 года.
1 января 2020 года в России были изменены критерии получения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первенца. Так, на такие выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов. Выплаты делают до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Ранее на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент РФ Владимир Путин распорядился ввести ежемесячную выплату на рождение первенца.
Фото: pixabay.com
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