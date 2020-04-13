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Беременная жена Александра Овечкина станцевала с маленьким сыном в спортзале

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Овечкина

Фото: Instagram

Анастасия Овечкина призналась подписчикам, что специально для видео сделала макияж.

Беременная во второй раз жена Александра Овечкина показала милое видео из собственного спортивного зала. Анастасия призналась, что сделала макияж, теперь можно устроить и танцы.

В ролике она, сидя на большом спортивном мяче, танцует с полуторагодовалым сыном Сережей. На заднем плане видна огромная коллекция клюшек Александра Овечкина. И также Анастаси показала, что ее сын бегает по дому со своей маленькой клюшкой.

О своей второй беременности Анастасия сообщила в конце февраля, опубликовав в Instagram семейное фото, на котором у нее был виден округлившийся живот. Вскоре супруги сообщили, что у них родится второй сын.

Напомним, Александр Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой в 2016 году, но большой праздник они устроили годом позже. Их первенец Сережа родился в 2018-м.

А на днях Анастасия поделилась с подписчиками новой фотографией с мужем и сыном. И, судя по животу модели, прибавление в семье произойдет в ближайшие месяцы.

Об истории любви и семьи Александра и Анастасии Овечкиных вы узнаете из новостей на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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