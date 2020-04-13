Беременная жена Александра Овечкина станцевала с маленьким сыном в спортзале

О своей второй беременности Анастасия сообщила в конце февраля, опубликовав в Instagram семейное фото, на котором у нее был виден округлившийся живот. Вскоре супруги сообщили, что у них родится второй сын.

Напомним, Александр Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой в 2016 году, но большой праздник они устроили годом позже. Их первенец Сережа родился в 2018-м.

А на днях Анастасия поделилась с подписчиками новой фотографией с мужем и сыном. И, судя по животу модели, прибавление в семье произойдет в ближайшие месяцы.