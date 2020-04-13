Беременная жена Александра Овечкина станцевала с маленьким сыном в спортзале
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Фото: Instagram
Беременная во второй раз жена Александра Овечкина показала милое видео из собственного спортивного зала. Анастасия призналась, что сделала макияж, теперь можно устроить и танцы.
В ролике она, сидя на большом спортивном мяче, танцует с полуторагодовалым сыном Сережей. На заднем плане видна огромная коллекция клюшек Александра Овечкина. И также Анастаси показала, что ее сын бегает по дому со своей маленькой клюшкой.
О своей второй беременности Анастасия сообщила в конце февраля, опубликовав в Instagram семейное фото, на котором у нее был виден округлившийся живот. Вскоре супруги сообщили, что у них родится второй сын.
Напомним, Александр Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой в 2016 году, но большой праздник они устроили годом позже. Их первенец Сережа родился в 2018-м.
А на днях Анастасия поделилась с подписчиками новой фотографией с мужем и сыном. И, судя по животу модели, прибавление в семье произойдет в ближайшие месяцы.
Об истории любви и семьи Александра и Анастасии Овечкиных вы узнаете из новостей на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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