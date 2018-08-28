Беременная «папина дочка» Дарья Мельникова показала изменившуюся фигуру

Ни актриса, ни ее 34-летний супруг актер Артур Смольянинов не комментируют сообщения о скором пополнении в семействе. Однако СМИ стало известно, что в театре имени Ермоловой, где играет «папина дочка», готовят для нее замену.

«Ее роли в спектаклях "Утиная охота" и "Утюги" на время перейдут другой актрисе. Но как только Дарья после рождения ребенка будет готова, она сможет сразу вернуться на сцену», — цитирует журнал «7 дней».

Фото: instagram