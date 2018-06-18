Беременная Анна Хилькевич сильно поправилась

Звезду сериала «Универ» Анну Хилькевич нередко упрекали в излишней худобе. Несмотря на хрупкую конституцию, актриса регулярно посещала зал и старалась следить за питанием. Сегодня беременная Анна опубликовала фото с бургером и пожаловалась на лишний вес. «Мальчикам не читать. Мужу тем более», — предупредила она.

«Девочки, я должна признаться — я вешу уж больше 60кг (при том, что до Б мой вес был 46-47) и это еще не предел (еще где-то 1,5 месяца впереди).... но я ничего поделать не могу. Вес растет, воля уменьшается. Но я хочу при всех сейчас вот дать слово, что я приведу себя в форму! И стану почти фитоняшкой. Я же смогу... да, ведь?», — написала она.