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Беременная Анна Хилькевич сильно поправилась

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

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Анна Хилькевич пожаловалась на свой вес во время беременности.

Звезду сериала «Универ» Анну Хилькевич нередко упрекали в излишней худобе. Несмотря на хрупкую конституцию, актриса регулярно посещала зал и старалась следить за питанием. Сегодня беременная Анна опубликовала фото с бургером и пожаловалась на лишний вес. «Мальчикам не читать. Мужу тем более», — предупредила она.

«Девочки, я должна признаться — я вешу уж больше 60кг (при том, что до Б мой вес был 46-47) и это еще не предел (еще где-то 1,5 месяца впереди).... но я ничего поделать не могу. Вес растет, воля уменьшается. Но я хочу при всех сейчас вот дать слово, что я приведу себя в форму! И стану почти фитоняшкой. Я же смогу... да, ведь?», — написала она.

«Конечно сможешь», «Аня, ты всегда прекрасна! И с 46 кг, и 66кг», «Вообще этих кг-ов не заметно, только пузен чуть выперает..... Аня, Вам не свойственна полнота, в свою форму быстро вернетесь», «Анна, Вас это не сколько не портит, а даже наоборот красит...небольшие щечки вам идут...Вы супер-пупер!!!», «Поправилась, это ерунда, зато смотри какая куколка!!!», — поддерживают будущую маму подписчики.

С мужем, бизнесменом Артуром Волковым (Mr.Archie), они недавно отпраздновали пятилетие своей семьи. Свадьбу влюбленные сыграли 7 августа 2015 года в Московском доме музыки. Медовый месяц провели на Крите. В декабре 2015 года актриса впервые стала мамой. Она быстро сбросила «беременный» вес и вскоре вернулась к съемкам.

Фото: instagram

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