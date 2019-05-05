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«Атаманша»: Полина Гагарина рассказала о капризах двухлетней дочери

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Полина Гагарина

Фото: Instagram Полины Гагариной
Певица с семьей отдыхает в Дубае.

В конце апреля Мие, дочери Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, исполнилось два года. Как откровенно признались знаменитые родители — характер девочки изменился, причем не в лучшую сторону. Фотограф удивил подписчиков тем, что его дочь умеет нецензурно выражаться, а вот певица рассказала, что ей пришлось уступить капризам Мии.

«Наша «атаманша» категорически не идёт на море. При чем не просто не идёт , а только мы подходим к песку (казалось бы, огромная песочница, всевозможные лопатки, формочки, ведёрки), начинается невыносимый крик, истерика. Мы каждый день систематично пытались ее отвлечь, наши друзья купили нам даже бассейн надувной... В общем, Мия победила, мы больше не ходим на море, мы базируемся в бассейне и по очереди бегаем на морские заплывы🤦🏼‍♀️ у кого так же? Есть ли способы ... решения?» — написала в своем Instagram Полина Гагарина.

«Время) и принятие её характера», «Мне кажется в этом возрасте у многих такое происходит🤷‍♀️ наверно просто перетерпеть... потом наоборот из воды не вытащите», «Пока только понять и простить!», «Пройдет со временем. Главное не давить. Моя племянница в детстве тоже боялась моря. А потом получила мастера спорта по синхронному плаванию. Всему свое время», «У нас также было, но с возрастом прошло», «Оооооо, у нас так же было.. что только не делали😂😂😂😂в тот год она тоже победила😂😂😂на следующий уже залезла сама», «2 года как никак. Переходный возраст», «Это возраст, нужно перерасти», «Просто перетерпеть этот момент.. 😂😣🙏🏻 Потом точно пройдёт))», «Мы тоже боялись, потом переросли) все временно», — поделились своим мнением подписчики.

А как вы справлялись с капризами ребенка?

Больше о семье Полины Гагариной вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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