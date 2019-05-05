«Атаманша»: Полина Гагарина рассказала о капризах двухлетней дочери

В конце апреля Мие, дочери Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, исполнилось два года. Как откровенно признались знаменитые родители — характер девочки изменился, причем не в лучшую сторону. Фотограф удивил подписчиков тем, что его дочь умеет нецензурно выражаться, а вот певица рассказала, что ей пришлось уступить капризам Мии.

«Наша «атаманша» категорически не идёт на море. При чем не просто не идёт , а только мы подходим к песку (казалось бы, огромная песочница, всевозможные лопатки, формочки, ведёрки), начинается невыносимый крик, истерика. Мы каждый день систематично пытались ее отвлечь, наши друзья купили нам даже бассейн надувной... В общем, Мия победила, мы больше не ходим на море, мы базируемся в бассейне и по очереди бегаем на морские заплывы🤦🏼‍♀️ у кого так же? Есть ли способы ... решения?» — написала в своем Instagram Полина Гагарина.