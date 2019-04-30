«Откуда только такие слова узнала»: 2-летняя дочь Полины Гагариной ругается матом

На днях в семье Полины Гагариной был праздник — отмечали день рождения дочери. Новый возраст — 2 года — стал для Мии началом кризиса взросления.

«У нас все четко по расписанию. Как только нам исполнилось 2 года, у нас резко испортился характер. Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом — и откуда только Миюша такие слова узнала. Почитал, вроде это классика», — рассказал Дмитрий Исхаков в своем блоге и попросил совета у фолловеров.