«Откуда только такие слова узнала»: 2-летняя дочь Полины Гагариной ругается матом

На днях в семье Полины Гагариной был праздник — отмечали день рождения дочери. Новый возраст — 2 года — стал для Мии началом кризиса взросления.
«У нас все четко по расписанию. Как только нам исполнилось 2 года, у нас резко испортился характер. Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом — и откуда только Миюша такие слова узнала. Почитал, вроде это классика», — рассказал Дмитрий Исхаков в своем блоге и попросил совета у фолловеров.
Подписчики предположили, что девочка могла «принести» нехорошие слова из детского сада или с детской площадки, и посоветовали не обращать внимания, пока не пройдет.
А как боролись бы с детским матом вы?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!