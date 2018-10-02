«Аршавин в Барселоне»: сын Юлии Барановской пошел по стопам своего отца

Шестилетний сын телеведущей Юлии Барановской уверенно идет по стопам отца — футболиста Андрея Аршавина. «Если игру Арсения снять на камеру, заблюрить ему лицо, а потом посмотреть на экране — от папы не отличить. Точная копия Андрея в том, как ведет по полю мяч, как бежит, как подает. Арсений ходит в секцию детского футбола, я оплачиваю ему тренера», — говорила Барановская год назад. «С сегодняшнего дня Аршавин в "Барселоне"», — объявила сегодня гордая мать.

Мальчик стал воспитанником официальной школы ФК «Барселона» в России — BARÇA Academy Moscow. В ней дети от 3 до 15 лет имеют возможность не только каждый день чувствовать атмосферу легендарного клуба, но и обучаются по испанской методологии.