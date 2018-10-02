«Аршавин в Барселоне»: сын Юлии Барановской пошел по стопам своего отца

Шестилетний сын телеведущей Юлии Барановской уверенно идет по стопам отца — футболиста Андрея Аршавина. «Если игру Арсения снять на камеру, заблюрить ему лицо, а потом посмотреть на экране — от папы не отличить. Точная копия Андрея в том, как ведет по полю мяч, как бежит, как подает. Арсений ходит в секцию детского футбола, я оплачиваю ему тренера», — говорила Барановская год назад. «С сегодняшнего дня Аршавин в "Барселоне"», — объявила сегодня гордая мать.
Мальчик стал воспитанником официальной школы ФК «Барселона» в России — BARÇA Academy Moscow. В ней дети от 3 до 15 лет имеют возможность не только каждый день чувствовать атмосферу легендарного клуба, но и обучаются по испанской методологии.
Возможно, совсем скоро мировой футбол увидит новую звезду родом из России?
Андрей Аршавин ушел из семьи, когда Арсению не было и полугода, тогда отец мальчика считался одним из самых перспективных игроков российской сборной. В 2016 году спортсмен женился на Алисе Казьминой, 11 февраля 2017 года у них родилась дочь Есеня, которая тоже недавно примерила спортивную форму. Сейчас футболист выступает за «Кайрат» в Казахстане.
Фото и видео: instagram