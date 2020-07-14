Арни станет дедом скоро: в Сети появились фото беременной дочери Шварценеггера с большим животом

Ранее 72-летний Шварценеггер признавался, что давно мечтал о внуках, но он никогда не давил на старшую дочь в этом вопросе. «Это дело Кэтрин и Криса, не мое дело торопить их», — заявлял Арни.

Кэтрин — старшая из четверых детей в семье знаменитого актера и его бывшей жены Марии Шрайвер. У нее есть сестра Кристина и братья Патрик и Кристофер.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Брак стал для звезды фильмов «Стражи галактики» и «Пассажиры» уже вторым. В течение 8 лет Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, с которой растит сына Джека.