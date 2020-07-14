Арни станет дедом скоро: в Сети появились фото беременной дочери Шварценеггера с большим животом
Фото: Getty Images
30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер ждет ребенка от 41-летнего супруга Криса Пратта. О грядущем пополнении в звездном семействе стало известно весной.
Будущая мать не любит «светить» в Instagram свое интересное положение и для фото выбирает такие ракурсы, чтобы ее большой живот был не очень заметен. Но в Сети появились фото Кэтрин, глядя на которые, становится ясно: Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом совсем скоро, ведь живот у его дочери уже большой.
Ранее 72-летний Шварценеггер признавался, что давно мечтал о внуках, но он никогда не давил на старшую дочь в этом вопросе. «Это дело Кэтрин и Криса, не мое дело торопить их», — заявлял Арни.
Кэтрин — старшая из четверых детей в семье знаменитого актера и его бывшей жены Марии Шрайвер. У нее есть сестра Кристина и братья Патрик и Кристофер.
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Брак стал для звезды фильмов «Стражи галактики» и «Пассажиры» уже вторым. В течение 8 лет Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, с которой растит сына Джека.
Фото: Instagram Криса Пратта, Кэтрин Шварценеггер, Getty Images, East News
Видео: Entertainment Tonight
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