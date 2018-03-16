Арарат Кещян жестко раскритиковал современных родителей

Известный актер и соведущий программы «НЕФАКТ» на телеканале «Звезда» Арарат Кещян долго мечтал о сыне. Но, став отцом дочки, вошел во вкус: когда его жена была беременна вторым ребенком, мужчина просил дочь. Третий малыш, о котором задумывается пара, тоже может оказаться девочкой, и мужчина будет только рад.

«У меня есть два племянника (у моего родного брата Ашота два сына — Тигран и Гриша) — и это просто другой мир. Девочки более дисциплинированные, более аккуратные, более внимательные. С девочками можно говорить и договориться. С пацанами все сложнее», — пояснил звездный отец в интервью порталу «Летидор».

Мужчина рассказал, что принимает активное участие в процессе воспитания малышек, и ему не по душе современные методы.

«У Евы есть игра, где она перевоплощается в разных героев. Недавно она надела на себя красное платье с пайетками и заявила, что она Буратино. Жена ей в ответ: "Ева, Буратино же мальчик, разве мальчики ходят в платьях?" Она в ответ: "Ну вообще-то так бывает…" В моем детстве эта реплика была бы просто детской, не связанной ни с чем фразой. И вызвала бы просто приступ смеха. Но в наше время эта фраза имеет совсем другой смысл», — поделился он.

«Сегодня родители позволяют и допускают, чтобы мальчики одевались в девочек, и называют это детским самовыражением. У меня вопрос: о самовыражении кого мы говорим – человека, который еще не совсем понимает, что происходит в мире? Это же ребенок. Если вы называете его самодостаточным человеком, то отпустите его во взрослую жизнь. Но мы же их оберегаем, чтобы под машину не попали, объясняем, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы беды не случилось. Почему оберегаем? Потому что он еще не самостоятельный. Так будьте добры, дорогие родители, морально детей тоже оберегать. Воспитайте ребенка правильно. А там, как вырастет, пусть сам определяется – ради Бога. И если его правильно воспитать, переживать за его выбор не придется», — уверен отец.

«Дайте ребенку шанс вырасти нормальным человеком, не сбивая его с пути с самого начала», — призывает Арарат.

Фото: instagram