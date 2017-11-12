В семье актера произошло радостное событие.

Сегодня в семье популярного актера сериала «Универ» Арарата Кещяна произошло радостное событие. Супруга актера Екатерина родила девочку, которую назвали Дианой. О рождении наследницы шоумен рассказал в своем Instagram: «Господа, в нашей семье появился новый хештег. #ДианаАраратовна».

Многочисленные поклонники актера поздравили Арарата: «Поздравляю!!! От всей души, самого крепкого здоровья вам!», «Поздравляю!!! Это такое счастье!!! Здоровья и счастья малышке и её прекрасной семье», «Поздравляем с пополнением!! Всех благ красавице и ее замечательной семье!»

Напомним, Диана стала вторым ребенком пары. В 2014 году у супругов родилась дочь Ева.

Мы присоединяемся к поздравлениям!

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: Instagram