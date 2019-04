Шпица, Погребняк, Снаткина, Юдашкина, Панова и другие знаменитости на показе «Русского силуэта»

Валентин Юдашкин представил образы для кинодив, а Галина Юдашкина и бренд Yudashkin Kids - для маленьких модников. В этот вечер по подиуму прошлись дети знаменитых родителей: актрис Анны Снаткиной, Екатерины Шпицы, Елены Пановой, певца Стаса Костюшкина, телеведущей Вероники Гребенкиной. Завершила показ финалистка шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева. Юная артистка исполнила легендарную Show must go on.