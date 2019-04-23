Шпица, Погребняк, Снаткина, Юдашкина, Панова и другие знаменитости на показе «Русского силуэта»

На модном вечере в рамках ММКФ-2019 прошел показ благотворительного фонда «Русский Силуэт» Валентина Юдашкина. Он состоялся 22 апреля в пространстве Галереи искусств Зураба Церетели. Гостей мероприятия, которое более 20 лет - неотъемлемая часть кинофестиваля, приветствовали президент Благотворительного фонда Татьяна Михалкова и учредитель Фонда Александр Митрошенков.
Показ открыли финалисты Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Ученик Вячеслава Зайцева Михаил Манаков представил коллекцию «Русский стиль». Дизайнер из Беларуси Светлана Князева показала национальные мотивы в коллекции «Дзявоя». Георгий Блек представил изысканные наряды George Black Haute Coutur, Кристина Минниханова показала гостям вечера интригующую коллекцию «Багр», творческая группа театра «Образ» представила коллекцию «Фрида» с испанскими мотивами.
Фото: Пресс-служба
Валентин Юдашкин представил образы для кинодив, а Галина Юдашкина и бренд Yudashkin Kids - для маленьких модников. В этот вечер по подиуму прошлись дети знаменитых родителей: актрис Анны Снаткиной, Екатерины Шпицы, Елены Пановой, певца Стаса Костюшкина, телеведущей Вероники Гребенкиной. Завершила показ финалистка шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева. Юная артистка исполнила легендарную Show must go on.
Фото: Пресс-служба
Гостями вечера стали продюсер Стивен Мао, Мария Погребняк, Зураб Церетели, сестры Михалковы, Вячеслав Зайцев, Николай Цискаридзе, Нелли Кобзон, Екатерина и Александр Стриженовы, Сергей Сысоев, Елена Малышева, Алексей Пушков, Алла Вербер, Джемал Махмудов и другие почитатели кино и моды.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: пресс-служба