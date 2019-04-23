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Шпица, Погребняк, Снаткина, Юдашкина, Панова и другие знаменитости на показе «Русского силуэта»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Снаткина с дочерью Вероникой

Фото: Пресс-служба
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Лучшие молодые дизайнеры при поддержке благотворительного фонда представили новые коллекции.

На модном вечере в рамках ММКФ-2019 прошел показ благотворительного фонда «Русский Силуэт» Валентина Юдашкина. Он состоялся 22 апреля в пространстве Галереи искусств Зураба Церетели. Гостей мероприятия, которое более 20 лет - неотъемлемая часть кинофестиваля, приветствовали президент Благотворительного фонда Татьяна Михалкова и учредитель Фонда Александр Митрошенков.

Показ открыли финалисты Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Ученик Вячеслава Зайцева Михаил Манаков представил коллекцию «Русский стиль». Дизайнер из Беларуси Светлана Князева показала национальные мотивы в коллекции «Дзявоя». Георгий Блек представил изысканные наряды George Black Haute Coutur, Кристина Минниханова показала гостям вечера интригующую коллекцию «Багр», творческая группа театра «Образ» представила коллекцию «Фрида» с испанскими мотивами.

Юлия Костюшкина с сыном

Фото: Пресс-служба

Валентин Юдашкин представил образы для кинодив, а Галина Юдашкина и бренд Yudashkin Kids - для маленьких модников. В этот вечер по подиуму прошлись дети знаменитых родителей: актрис Анны Снаткиной, Екатерины Шпицы, Елены Пановой, певца Стаса Костюшкина, телеведущей Вероники Гребенкиной. Завершила показ финалистка шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева. Юная артистка исполнила легендарную Show must go on.

Самая юная модель вечера

Фото: Пресс-служба

Гостями вечера стали продюсер Стивен Мао, Мария Погребняк, Зураб Церетели, сестры Михалковы, Вячеслав Зайцев, Николай Цискаридзе, Нелли Кобзон, Екатерина и Александр Стриженовы, Сергей Сысоев, Елена Малышева, Алексей Пушков, Алла Вербер, Джемал Махмудов и другие почитатели кино и моды.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: пресс-служба

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