Шпица, Погребняк, Снаткина, Юдашкина, Панова и другие знаменитости на показе «Русского силуэта»

На модном вечере в рамках ММКФ-2019 прошел показ благотворительного фонда «Русский Силуэт» Валентина Юдашкина. Он состоялся 22 апреля в пространстве Галереи искусств Зураба Церетели. Гостей мероприятия, которое более 20 лет - неотъемлемая часть кинофестиваля, приветствовали президент Благотворительного фонда Татьяна Михалкова и учредитель Фонда Александр Митрошенков.

Показ открыли финалисты Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Ученик Вячеслава Зайцева Михаил Манаков представил коллекцию «Русский стиль». Дизайнер из Беларуси Светлана Князева показала национальные мотивы в коллекции «Дзявоя». Георгий Блек представил изысканные наряды George Black Haute Coutur, Кристина Минниханова показала гостям вечера интригующую коллекцию «Багр», творческая группа театра «Образ» представила коллекцию «Фрида» с испанскими мотивами.