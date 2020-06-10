Анна Хилькевич решила сменить имя младшей дочери: «Осталось дождаться, когда можно будет посещать ЗАГСы»

«Наша Машенька, когда спрашиваешь как ее зовут, чаще всего отвечает "Аня", а когда я была беременна ей, несколько (!!!) человек советовали назвать малышку именем "МариАнна" Но мы не послушали, потому что было бы не очень удобно кричать из комнаты: "Арианна и МариАнна, а налейте-ка мне чайку!". Поэтому мы решили, что Мария — отлично подходящее имя) Но у владелицы имени другое мнение... и поэтому нам пришла странная мысль — все же добавить к ее имени приставку "Анна". Только вначале) чтобы получилось Анна-Мария. Она все равно останется Марией, но опций будет поболее))) Так что осталось дождаться, когда можно будет спокойно посещать ЗАГСы, чтобы добавить 4 буквы в свидетельство о рождении», — поделилась актриса.