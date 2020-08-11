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Неузнаваемая Хилькевич в белом парике пожаловалась на фигуру и рассказала о зависти к другим женщинам

Анна Хилькевич откровенно рассказала о своих недостатках.

«Немного откровений обо мне в фактах:

  • Иногда я смотрю на себя в зеркало и не нравлюсь себе.
  • Меня порой трясет от того, как я хочу сладкого.
  • Я смотрю на других девушек в Инстаграм и думаю какие же они красивые/счастливые. И да, я им иногда завидую.
  • Я прячу складки на животе когда сажусь.
  • Меня все еще задевают некоторые злые комментарии.
  • Я не молодею.
  • Если я не буду заниматься спортом и есть все подряд, я очень быстро превращусь в дряблого колобка с апельсиновой коркой.
  • Я пользуюсь фотошопом».

Фото и видео: Instagram/@annakhilkevich

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