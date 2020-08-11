Неузнаваемая Хилькевич в белом парике пожаловалась на фигуру и рассказала о зависти к другим женщинам
Анна Хилькевич откровенно рассказала о своих недостатках.
«Немного откровений обо мне в фактах:
- Иногда я смотрю на себя в зеркало и не нравлюсь себе.
- Меня порой трясет от того, как я хочу сладкого.
- Я смотрю на других девушек в Инстаграм и думаю какие же они красивые/счастливые. И да, я им иногда завидую.
- Я прячу складки на животе когда сажусь.
- Меня все еще задевают некоторые злые комментарии.
- Я не молодею.
- Если я не буду заниматься спортом и есть все подряд, я очень быстро превращусь в дряблого колобка с апельсиновой коркой.
- Я пользуюсь фотошопом».
Фото и видео: Instagram/@annakhilkevich
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