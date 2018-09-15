Анастасия Решетова прокомментировала слухи о своей беременности и нелестно отозвалась о современных девушках

Вот уже не первый день в Сети ходят слухи о беременности 22-летней возлюбленной Тимати. Модель Анастасию Решетову якобы видели в центре планирования семьи, а на недавних снимках в ее блоге невозможно рассмотреть область живота: его стройная брюнетка старается скрыть то под шубой, то за широкой спиной мужчины своей мечты.
Впервые за это время Настя нарушила молчание. Модель объяснила поклонникам, что они, вероятно, ошиблись, и видели не ее. «Сейчас все девушки похожи», — бросила она нелестный комментарий о других молодых женщинах.
Если возлюбленная Тимати действительно ждет ребенка, это будет отличной новостью для его маленькой дочери Алисы. Девочка признавалась недавно, что очень хотела бы обзавестись сестренкой.
Фото и видео: instagram