СМИ: 22-летняя Анастасия Решетова беременна

В СМИ обсуждают возможную беременность 22-летней модели Анастасии Решетовой. Источник, близкий к семье Тимати, сообщил порталу StarHit, что недавно красавицу видели в женской консультации.
Слухи об «интересном положении» Анастасии появились в Сети уже давно. Возлюбленная Тимати опубликовала в Instagram фото с загадочной подписью: «Настало время, когда в таком виде я осмелюсь пребывать лишь на картинке...)». Внимательные поклонники вспомнили, что однажды Решетова обещала, что, если забеременеет, будет публиковать в блоге исключительно старые фотографии.
Тем не менее, на премии журнала GQ «Человек года» Анастасия появилась в экстремально прозрачном платье, продемонстрировавшем ее идеальный пресс и несимметричную грудь.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Напомним, у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Блондинка стала матерью в марте 2014 года. Воспитанием девочки занимается ее бабушка — Симона Юнусова. Забавно, что на днях Симона Яковлевна сообщила подписчикам, что Алиса мечтает о сестричке.
Поскольку информация о беременности Алены Шишковой тщательно скрывалась, возможно, и в этот раз Тимати поступит точно так же.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram