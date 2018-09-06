СМИ: 22-летняя Анастасия Решетова беременна

В СМИ обсуждают возможную беременность 22-летней модели Анастасии Решетовой. Источник, близкий к семье Тимати, сообщил порталу StarHit, что недавно красавицу видели в женской консультации.

Слухи об «интересном положении» Анастасии появились в Сети уже давно. Возлюбленная Тимати опубликовала в Instagram фото с загадочной подписью: «Настало время, когда в таком виде я осмелюсь пребывать лишь на картинке...)». Внимательные поклонники вспомнили, что однажды Решетова обещала, что, если забеременеет, будет публиковать в блоге исключительно старые фотографии.