Анастасия Овечкина показала нежное фото с младшим сыном: «Два месяца»

«Бэмби с бейби», «Мадонна с младенцем», «Божественная красота», «Красавица Настя», «Красавица-мамочка!», «Красивые все вы! Здоровья малышу!», «Детки — это такое счастье! Пусть все будет замечательно!», «Поздравлю вас! Желаю крепкого здоровья. Пусть растет вам на радость», «О, уже какой малыш, богатырь. Здоровья и счастья», — прокомментировали поклонники семьи Овечкиных.

Младшего сына Александр и Анастасия, скорее всего, покажут нескоро. Фото Сережи они опубликовали, когда ему исполнился год. В августе старший наследник Овечкиных отметит уже второй день рождения.