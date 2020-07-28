Анастасия Овечкина показала нежное фото с младшим сыном: «Два месяца»
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
Два месяца назад Александр и Анастасия Овечкина стали родителями во второй раз, у них родился сын Илья. В честь мини-дня рождения молодая мать опубликовала в Instagram нежное фото с ребенком, правда, лица его не показала.
«Бэмби с бейби», «Мадонна с младенцем», «Божественная красота», «Красавица Настя», «Красавица-мамочка!», «Красивые все вы! Здоровья малышу!», «Детки — это такое счастье! Пусть все будет замечательно!», «Поздравлю вас! Желаю крепкого здоровья. Пусть растет вам на радость», «О, уже какой малыш, богатырь. Здоровья и счастья», — прокомментировали поклонники семьи Овечкиных.
Младшего сына Александр и Анастасия, скорее всего, покажут нескоро. Фото Сережи они опубликовали, когда ему исполнился год. В августе старший наследник Овечкиных отметит уже второй день рождения.
Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной
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