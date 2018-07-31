Анастасия Костенко рассказала о счастливом материнстве: «За эти три недели я ни разу не пожалела ни о чем»

Почти месяц назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова впервые стала мамой. Модель Анастасия Костенко родила дочь и теперь все время посвящает наследнице.

«Изначально я была готова к этому (огромные плюсы быть старшей сестрой). Практически никого с мужем сейчас не подпускаем к нашей малышке. У нас "четвертый триместр", стараемся со всем справляться сами», — поделилась она с подписчиками.