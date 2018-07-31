Анастасия Костенко рассказала о счастливом материнстве: «За эти три недели я ни разу не пожалела ни о чем»

Почти месяц назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова впервые стала мамой. Модель Анастасия Костенко родила дочь и теперь все время посвящает наследнице.
«Изначально я была готова к этому (огромные плюсы быть старшей сестрой). Практически никого с мужем сейчас не подпускаем к нашей малышке. У нас "четвертый триместр", стараемся со всем справляться сами», — поделилась она с подписчиками.
Несмотря на это, дом Тарасовых полон людей. «Первую неделю со мной находилась моя Мама. Вводила, так сказать, в материнство. Пересмотрела многие моменты связанные с мамочкой. Сейчас со мной находится моя Сестренка, которая помогает мне с приготовлением завтраков/обедов/ ужинов и отвечает за наличие чая с молоком каждые 3 часа», — похвасталась молодая мама.
Благодаря этой помощи, у модели довольно много свободного времени: «Свободное время — время сна доченьки. В этот момент можно приготовить кушать, принять душ, посмотреть фильмы, почитать и тд».
«Самое главное — за эти три недели я ни разу не пожалела ни о чем. Пугали бессонными ночами, депрессией послеродовой и тем, что ничего не буду успевать. Каков итог? Все просто супер! Как я уже и писала — этот июль стал особенным для нашей семьи», — подытожила она.
Фото и видео: instagram