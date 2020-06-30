Длинная челка и губы «уточкой»: подросшая дочь Костенко и Тарасова копирует маму на селфи и выглядит взрослее
Фото: Instagram Анастасии Костенко
Милана — старшая дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова — в этом году празднует свой второй день рождения. Проводя много времени с мамой, девочка переняла ее привычки — и уже совсем как взрослая позирует на селфи. Кадры, которые опубликовала ее мама в блоге, очаровали и растрогали подписчиков.
Они отметили, что Милана заметно вытянулась и стала выглядеть взрослее.
«Такие девочки сладкие», «Милаша такая длинная) Это она так просто получилась, или и правда такая высокая?», «Ева булка такая», «У Милашки накрашены глаза или отсвечивает?», «Старшая доченька ну оооочень красивая, прям прелесть», — обсуждают они.
Фото и видео: Instagram/@kostenko.94
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