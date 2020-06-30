Длинная челка и губы «уточкой»: подросшая дочь Костенко и Тарасова копирует маму на селфи и выглядит взрослее

Милана — старшая дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова — в этом году празднует свой второй день рождения. Проводя много времени с мамой, девочка переняла ее привычки — и уже совсем как взрослая позирует на селфи. Кадры, которые опубликовала ее мама в блоге, очаровали и растрогали подписчиков.