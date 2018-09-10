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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов показали, как растет их дочь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Костенко

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Тарасов и Костенко поделились фотографиями малышки.

Два месяца назад футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко стали родителями. Сегодня они показали неопубликованные ранее снимки девочки, которую назвали популярным именем Милана. На снимке, которым поделилась молодая мама, крошке 11 дней.

«Не знаю, по каким там критериям отбираются #яжматери, но мне кажется, только нездоровые люди будут осуждать материнскую любовь к своему ребёнку и настоящее наслаждение от процесса. Да, бывает нелегко. Иногда сталкиваюсь с отрицательной реакцией доченьки на новый способ приема пищи (введение в СВОЙ рацион новых продуктов), приходиться прибегать к методам бабушки, прыгать на фитболе и прижимать к плечу малышку. Но когда ты к этому готов — становится не так страшно. Ужасом это уж точно не назовешь, панику ловить нет смысла. Миланочка полностью на ГВ, питание у меня более, чем правильное, так как в основном аллергическую реакцию дает мой организм, чем Милашки. Это вообще нонсенс. Самая прекрасная награда — широкая улыбка дочери и агукание. Как соберусь,обязательно напишу свои наблюдения для тех, кто переживает, как же Тара встретила нашу малышку», — рассказала Анастасия.

Молодой отец показал более позднее фото: «Никогда не думал, что буду придавать значение месяцам, но с нашей маленькой леди это оказалось невозможным. Только недавно перестукивались с дочей через живот у любимой, а теперь она растет на наших глазах уже ровно 2 месяца. А дальше и слова ненужны», — написал футболист.

Фото: instagram

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