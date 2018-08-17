Никаких диет и ограничений: Анастасия Тарасова рассказала о похудении после родов

Месяц назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия впервые стала мамой. Девушке удалось похудеть максимально быстро после родов — уже через пару недель она стала публиковать фото в своем микроблоге и демонстрировать плоский живот. На днях модель рассказала, как же достигла такого потрясающего результата.
«Огромное заблуждение — это издевательство над своим организмом после родов: диеты, интенсивные физические упражнения, перечитывание большого объема непроверенной информации на эту тему в интернете. Нужно просто с умом подойти к вопросам, что кушать, когда и как, ни в коем случае не ограничивая себя», — заявила Тарасова в своем Instagram. Пока Анастасия не сообщила подробно, в чем же состоит ее повседневный рацион, но поклонники уже активно просят ее об этом.
Напомним, 10 июля девушка родила дочь, которую счастливая пара решили назвать Миланой. При этом Дмитрий часто отлучается из дома на сборы и тренировки, однако Анастасия не остается одна с малышкой — ей помогают мама и младшие сестры.
Фото и видео: Instagram