Никаких диет и ограничений: Анастасия Тарасова рассказала о похудении после родов

Месяц назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия впервые стала мамой. Девушке удалось похудеть максимально быстро после родов — уже через пару недель она стала публиковать фото в своем микроблоге и демонстрировать плоский живот. На днях модель рассказала, как же достигла такого потрясающего результата.

«Огромное заблуждение — это издевательство над своим организмом после родов: диеты, интенсивные физические упражнения, перечитывание большого объема непроверенной информации на эту тему в интернете. Нужно просто с умом подойти к вопросам, что кушать, когда и как, ни в коем случае не ограничивая себя», — заявила Тарасова в своем Instagram. Пока Анастасия не сообщила подробно, в чем же состоит ее повседневный рацион, но поклонники уже активно просят ее об этом.