Анастасия Цветаева показала фото крохотного сына: «Все говорят, что похож на мужа»

Анастасия Цветаева стала мамой 28 мая, а спустя три недели показала фото сына крупным планом.

«Знакомьтесь, Акива Ольган. Он тут кажется таким большим, но это просто камера так искажает. Он ближе расположен к объективу, чем Эстер. Все мои говорят, что похож на мужа. Все мужнины говорят, что похож на меня)) А мне кажется, что он похож на Эстер, когда она была в его возрасте. У них даже ямочка одинаковая на щечке. А вы как думаете, на кого похож? Как в той поговорке "женщина отойдите от ребенка, позовите его мать» или все-таки есть хоть что-то от меня"», — прокомментировала звездная мама.