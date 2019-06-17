Анастасия Цветаева показала фото крохотного сына: «Все говорят, что похож на мужа»

Анастасия Цветаева стала мамой 28 мая, а спустя три недели показала фото сына крупным планом.
«Знакомьтесь, Акива Ольган. Он тут кажется таким большим, но это просто камера так искажает. Он ближе расположен к объективу, чем Эстер. Все мои говорят, что похож на мужа. Все мужнины говорят, что похож на меня)) А мне кажется, что он похож на Эстер, когда она была в его возрасте. У них даже ямочка одинаковая на щечке. А вы как думаете, на кого похож? Как в той поговорке "женщина отойдите от ребенка, позовите его мать» или все-таки есть хоть что-то от меня"», — прокомментировала звездная мама.
Мальчик появился на свет посредством операции кесарева сечения в одной из израильских клиник. При рождении малыш весил 3 килограмма 300 граммов.
У актрисы также есть 13-летний сын Кузьма от гражданского брака с Олегом Гончаровым и 6-летняя дочь Эстер от нынешнего супруга Надава Ольгана.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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