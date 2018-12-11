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11 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Лазарева

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Катерина Шпица поделилась милой фотографией с котиком: «Сегодня у меня сломался чемодан: с корнем вырвалось колесо. Мы с котаном моей подруги тестируем новый».

Сергей Лазарев встретился с давней знакомой: «Обожаемая мной — Рита Митрофанова!!! Легенда РадиоЭфира!!! Голос целого поколения!! Заслушивался когда-то эфирами на Радио "Максимум")))»

Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику, публикуя фотографию мужской руки у своего живота: «Ищем дальше. По рукам, носкам, ремням, часам и т.д... Но вы очень будете удивлены, чьи это руки... Изучите еще мои браслеты, татуировку, маникюр..Пальчики.. чтобы было легче производить расследования моей личной жизни. За неимением своей..» Но Марина Анисина разрушила интригу, показав целый снимок, на котором очевидно, это — рука Никиты Джигурды.

Милана Тюльпанова пожаловалась на бывшего мужа: «Я пишу этот пост, как уже крик отчаяния, мои душевные силы на пределе! Из заседания в заседание я дожидалась, пока получу все соотвествующие документы, чтобы иметь официальную возможность забрать своего сына домой, не лишая его возможности в любой момент общаться с отцом. Хотя как матери мне было невыносимо больно! И вчера во время суда под протокол сторона Кержакова заявила о том, что я могу приехать и забрать своего малыша в любой момент, однако, приехав туда, я столкнулась с тем, что меня даже не пустили на территорию посёлка, где живет Александр! Все мои звонки и смс оставались без ответа и сына мне, конечно, никто не отдал. Я не понимаю, что происходит и почему мой бывший муж так очевидно нарушает закон и не хочет решить все мирным путём (я имею в виду, что не собираюсь и никогда не собиралась препятствовать его общению с сыном, в отличие от него)? Я не понимаю, почему, говоря о каком-то мифическом мировом соглашении, он снова принуждает подписать выгодные ему документы? Но я больше не готова быть жертвой его обмана. Каким же счастьем было для меня вчера утром обнимать своего ребёнка, слышать от него долгожданное слово «мама»! И я была абсолютно уверена, что имея на руках исполнительный лист, я смогу забрать своего малыша и уже не расставаться с ним. Но выходит, Александру законы не писаны, и я искренне не понимаю, как можно настолько не думать о своём ребёнке, чтобы лишать его матери?»

Алсу и Зара побывали на VI Торжественной церемония вручения Национальной премии «Гражданская инициатива».

Виктория Дайнеко призналась в любви Ляйсан Утяшевой: «Моя любовь! Моя фея! Моя богиня! Болеро — это тонко, сексуально, провокационно, модно, музыкально! Я плакала, радовалась, и сидела с открытым ртом все шоу».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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