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Актриса Тесса фон Вальдердорфф родила дочь брату Пэрис Хилтон и показала нежное фото с ней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тесса фон Вальдердорфф и Баррон Хилтон

Фото: Instagram Тессы фон Вальдердорфф

30-летний Баррон Хилтон впервые стал отцом.

В среду, 11 марта, брат Пэрис и Никки Хилтон Баррон впервые стал отцом. Его супруга — актриса Тесса фон Вальдердорфф — родила ему дочь. Сообщили новоиспеченные родители об этом несколькими днями позже, показав первое фото с девочкой.

«Добро пожаловать в мир, наша малышка! Милоу Ализе Хилтон 03.11.2020», — гласит подпись к семейному снимку.

Летом 2018 года Баррон Хилтон и Тесса фон Вальдердорфф обвенчались в англиканской церкви на французском острове Сен-Бартелеми.

За полгода до этого он сделал своей будущей жене и матери своего ребенка предложение руки и сердца, устроив пикник в Центральном парке Нью-Йорка.

Фото и видео: Instagram

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