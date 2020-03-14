Актриса Тесса фон Вальдердорфф родила дочь брату Пэрис Хилтон и показала нежное фото с ней

В среду, 11 марта, брат Пэрис и Никки Хилтон Баррон впервые стал отцом. Его супруга — актриса Тесса фон Вальдердорфф — родила ему дочь. Сообщили новоиспеченные родители об этом несколькими днями позже, показав первое фото с девочкой.

«Добро пожаловать в мир, наша малышка! Милоу Ализе Хилтон 03.11.2020», — гласит подпись к семейному снимку.