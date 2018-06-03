Брат Пэрис и Ники Хилтон впервые женился

Свадьба состоялась в англиканской церкви на французском острове Сен-Бартелеми, куда все знаменитое семейство Хилтон приехало за несколько дней до торжества.
Яркими снимками с прошедшей церемонии в своем Instagram поделились сестры Хилтон, дополнив их самыми теплыми пожеланиями красивой паре.
Баррон сделал предложение руки и сердца своей давней возлюбленной осенью прошлого года. Это выглядело довольно романтично: молодой человек устроил небольшой пикник в Центральном парке Нью-Йорка около одного из его самых красивых прудов. «Это лучше, чем сказка. Помолвлена с моим лучшим другом, моей второй половинкой, любовью всей моей жизни. Навсегда», — написала тогда Тесса.
Напомним, старшая сестра Баррона и самая знаменитая из Хилтонов, блондинка Пэрис, тоже скоро выходит замуж за голливудского актера Криса Зилку.
Фото: Instagram