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Брат Пэрис и Ники Хилтон впервые женился

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тесса фон Вальдердорфф и Баррон Хилтон

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29-летний Баррон Хилтон обвенчался с давней возлюбленной Тессой фон Вальдердорфф.

Свадьба состоялась в англиканской церкви на французском острове Сен-Бартелеми, куда все знаменитое семейство Хилтон приехало за несколько дней до торжества.

Яркими снимками с прошедшей церемонии в своем Instagram поделились сестры Хилтон, дополнив их самыми теплыми пожеланиями красивой паре.

It’s official! 👰 🤵 #TessaBarron2018

Публикация от Nicky Rothschild (@nickyhilton)

Баррон сделал предложение руки и сердца своей давней возлюбленной осенью прошлого года. Это выглядело довольно романтично: молодой человек устроил небольшой пикник в Центральном парке Нью-Йорка около одного из его самых красивых прудов. «Это лучше, чем сказка. Помолвлена с моим лучшим другом, моей второй половинкой, любовью всей моей жизни. Навсегда», — написала тогда Тесса.

Напомним, старшая сестра Баррона и самая знаменитая из Хилтонов, блондинка Пэрис, тоже скоро выходит замуж за голливудского актера Криса Зилку.

Фото: Instagram

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