Брат Пэрис и Ники Хилтон впервые женился

Свадьба состоялась в англиканской церкви на французском острове Сен-Бартелеми, куда все знаменитое семейство Хилтон приехало за несколько дней до торжества.

Яркими снимками с прошедшей церемонии в своем Instagram поделились сестры Хилтон, дополнив их самыми теплыми пожеланиями красивой паре.