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«Ай эм файн»: особенная дочь Светланы Зейналовой заговорила по-английски

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42-летняя Светлана Зейналова похвасталась достижениями десятилетней Саши.

Десять лет назад в семье Светланы Зейналовой родилась девочка Саша. Когда она была маленькой, мама жалела ее и старалась делать все, лишь бы не слышать ее плачь. Однако позже Светлана поняла, что время от времени нужно проявлять твердость, и теперь не делает дочери поблажек из-за того, что та отличается от других детей. Саша занимается математикой, русским, гимнастикой, рисует, поет, учится кататься на горных и обычных лыжах. Теперь — еще и изучает английский язык.

«Мы тут вкалываем по-маленьку, совсем чуть-чуть! Нам надо за год выучить все, что класс учил за 3! Это наш ответ всем, кто не верил, что Саня может учить иностранный язык», — пояснила мама особенной девочки.

«Именно родители должны научить детей самому главному — порядку и самоорганизации. Потому что больше их никто этому не научит. Если этого не произойдет, во взрослой жизни им придется туго. <...> С успеваемостью у нас так себе. Но я никогда не задавалась целью, чтобы мой ребенок (даже если бы Саша была обычной девочкой) получал одни пятерки и выигрывал во всех соревнованиях. Я считаю, что задача родителей разглядеть в ребенке таланты, помочь раскрыть их, а он потом уже сам решит, к чему у него душа лежит», — говорила Светлана в одном из интервью.

Сейчас телеведущая разрывается между работой, образованием Саши и заботой о второй дочери — Вероники.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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