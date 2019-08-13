«Ай эм файн»: особенная дочь Светланы Зейналовой заговорила по-английски

Десять лет назад в семье Светланы Зейналовой родилась девочка Саша. Когда она была маленькой, мама жалела ее и старалась делать все, лишь бы не слышать ее плачь. Однако позже Светлана поняла, что время от времени нужно проявлять твердость, и теперь не делает дочери поблажек из-за того, что та отличается от других детей. Саша занимается математикой, русским, гимнастикой, рисует, поет, учится кататься на горных и обычных лыжах. Теперь — еще и изучает английский язык.

«Мы тут вкалываем по-маленьку, совсем чуть-чуть! Нам надо за год выучить все, что класс учил за 3! Это наш ответ всем, кто не верил, что Саня может учить иностранный язык», — пояснила мама особенной девочки.