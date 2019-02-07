Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»

Десять лет назад в семье Светланы Зейналовой родилась девочка Саша. Поведение своего первого мужа телеведущая в шутку назвала «послеродовой депрессией»: «Он впал в состояние "я тоже маленький, я никому не нужен"», — посетовала она в откровенном разговоре с редактором портала «Летидор». Поэтому женщине пришлось брать воспитание дочери в свои руки.

Долгое время Светлана была доброй мамой. Она исполняла все желания Саши — только бы не расстроить особенную девочку. Однако теперь мама решила не делать поблажек: «Мой характер, как жесткого педагога, только формируется. Могу вам сказать, что командный голос и умение отстоять свою идею во мне выработала старшая дочь. Никогда в жизни не думала, что мне придется на кого-то кричать, ставить кому-то категоричные условия! Мне всегда казалось, что можно обо всем договориться, все проговорить, что ребенок все поймет, оценит, пересмотрит свое поведение — в общем, что все будет, как у тех женщин, которые в розовых красках расписывают свои методы воспитания детей. Но в моей жизни все не так», — призналась она.

Мама особенной девочки привела пример: «У нас утро начинается по-другому: "Саша одевайся. Саша одевайся. Саша, я к кому обращаюсь? Одевайся! Саша, ты что глухая, не слышишь меня? Одевайся! Так, Александра, я сейчас выброшу это в окно, если ты не будешь одеваться! Последний раз повторяю: либо ты одеваешься, либо мы вообще никуда не пойдем!". И после этой тирады Саша отвечает: "Мама, что ты кричишь?", встает и идет одеваться».

Не так давно у Саши появилась сестра, малышке Веронике сейчас 8,5 месяцев. «Я была так счастлива, когда в первый раз родила, и когда это произошло во второй раз, что мне было не до депрессий. Я с огромной радостью не спала ночами (и продолжаю не спать), бегала кормить, тратила деньги», — призналась молодая мама, которая с удовольствием вышла из декрета.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram